Начальник отдела полиции в Курской области задержан по подозрению в госизмене

Фото: УМВД России по Курской области

Начальник отдела полиции в одном из районов Курской области Дмитрий Борзенков был задержан по подозрению в госизмене, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Сообщается, что он был привлечен к сотрудничеству с одним из подразделений Службы безопасности Украины. Борзенков передавал туда данные, являвшиеся государственной тайной.

В управлении МВД РФ по Курской области сообщили, что Борзенков отстранен от должности.

Согласно статье 275 УК РФ, госизмена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее по статье 276 УК РФ ("Шпионаж") был обвинен американец Пол Уилан. Ему назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого решения. Дело приобрело международный резонанс в связи с реакцией американского госсекретаря Майка Помпео, который потребовал немедленного освобождения Уилана.