Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майкла Помпео.
"Соединенные Штаты возмущены сегодняшним решением российского суда приговорить гражданина США Пола Уилана. Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана", – заявил Помпео.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Полу Уилану предъявили обвинения, которые были доказаны в суде и приняты им.
Посол США в Москве Джон Салливан охарактеризовал судопроизводство в России как "тайное правосудие". Он добавил, что собирается продолжить требовать доказательства по делу.
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Обвинение запрашивало 18 лет. Уилан вину отрицает.
МИД РФ считает, что попытки США продвигать тезис о невиновности обвиняемого – часть массированной кампании по дезинформации. Дипломаты полагают, что кампания по дезинформации нацелена на очернение образа России.
Обвиняемый жаловался на состояние здоровья, качество медицинской помощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что все жалобы Уилана не подтвердились.
Пол Уилан получил 16 лет колонии за шпионаж в России
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