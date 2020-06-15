Уилана нельзя считать политическим заложником – Песков

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Американца Пола Уилана, приговоренного к 16 годам колонии за шпионаж против России, нельзя считать политическим заложником, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Уилану предъявили обвинения, которые были доказаны в суде и приняты им, передает РИА Новости.

Посол США в Москве Джон Салливан выразил разочарование и возмущение приговором. По его мнению, доказательств не было. Салливан охарактеризовал судопроизводство в России как "тайное правосудие".

"Если они так поступают с Полом, они могут поступить так с кем угодно другим", – полагает он.

Посол собирается продолжить требовать доказательства по делу. Он уточнил, что прежде всего после суда планирует пообщаться с семьей Уилана.

Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Обвинение запрашивало 18 лет. Уилан вину отрицает.

МИД РФ считает, что попытки США продвигать тезис о невиновности обвиняемого – часть массированной кампании по дезинформации. Дипломаты полагают, что кампания по дезинформации нацелена на очернение образа России.

Обвиняемый жаловался на состояние здоровья, качество медицинской помощи, запрет звонить родителям, угрозы со стороны сотрудников СИЗО. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что все жалобы Уилана не подтвердились.