МИД России посчитал дезинформацией тезис о невиновности Уилана

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Попытки США продвигать тезис о невиновности обвиняемого в шпионаже Пола Уилана являются частью массированной кампании по дезинформации. Такое заявление сделало министерство иностранных дел России, сообщает ТАСС.

"Вашингтон как напрямую, так и через подконтрольные СМИ продвигает тезис о том, что российские власти якобы без вины содержат в заключении гражданина США Уилана, арестованного за шпионаж, и не оказывают ему надлежащую медицинскую помощь", – отметили в ведомстве.

Дипломаты добавили, что кампания по дезинформации нацелена на очернение образа России. Все жалобы Уилана на условия содержания и действия следователей не подтвердились.

"Здоровью Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки", – заключили в министерстве.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже, которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет тюрьмы. На изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие государственную тайну.

Американец свою вину не признает и считает свое задержание провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его брат рассказал, что Пол приехал в Россию на свадьбу своего друга.

На заседании суда, где рассматривался вопрос о продлении срока ареста, Уилан описал случай, когда охранник в СИЗО заставил его встать на колени и угрожал пистолетом.

