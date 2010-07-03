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Происшествия

11:49

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до конца декабря гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в РФ в шпионаже, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, постановление Лефортовского суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже, которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет тюрьмы.

На изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. По словам адвоката, Уилан считал, что на флешке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Уилан вину не признает и считает свое задержание провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его брат рассказал, что Пол приехал в Россию на свадьбу.

На заседании суда, где рассматривался вопрос о продлении срока ареста, Уилан описал случай, когда охранник в СИЗО заставил его встать на колени и угрожал пистолетом.

Во ФСИН опровергли это заявление, отметив, что в режимных объектах наличие любого огнестрельного оружия исключено.

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