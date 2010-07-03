Посольство США направило в МИД России ноту протеста

Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО. Диппредставительство попросило расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность и защиту Уилана.
"Благополучие граждан США за рубежом – наш главный приоритет", – пишет посольство в своем официальном микроблоге в Twitter.
Ранее сообщалось, что гражданину четырех государств Полу Уилану, которого ФСБ обвиняет в шпионаже, продлили срок заключения под стражей до 29 августа. Заседание проходило в закрытом режиме.
Адвокат Уилана просил отклонить ходатайство об аресте. Он заявлял, что обвиняемый может находиться под домашним арестом и не намерен скрываться от следствия.
28 декабря 2018 года ФСБ задержала Уилана при проведении шпионской акции. Было возбуждено уголовное дело. При задержании Уилан имел при себе сведения, содержащие государственную тайну.
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