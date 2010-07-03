Обвиняемому в шпионаже Уилану продлили арест до 29 августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Гражданину четырех государств Полу Уилану, которого ФСБ РФ обвиняет в шпионаже, продлили срок заключения под стражей до 29 августа. Решение принял Лефортовский суд столицы, передает РИА Новости.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Защита Уилана просила отклонить ходатайство ФСБ об аресте. Адвокат Владимир Жеребенков отмечал, что обвиняемый может находиться под домашним арестом и не намерен скрываться от следствия.

28 декабря ФСБ задержала Уилана при проведении шпионской акции. Было возбуждено уголовное дело. При задержании он имел при себе сведения, содержащие гостайну.

Родные Уилана рассказали, что он бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Его брат заявлял, что Пол работает в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Законность заключения под стражу подтвердили в Мосгорсуде.