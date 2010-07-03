Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии за шпионаж

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Мосгорсуд признал гражданина Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает Агентство "Москва".

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела маркированы грифом "совершенно секретно". Свою вину норвежец не признал.

Норвежца задержали в Москве в декабре 2017 года у одной из гостиниц. По версии прокуроров, он собирал информацию об атомных подлодках РФ. Берг сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

Его задержали при получении информации от Алексея Житнюка, бывшего участкового уполномоченного полиции по Северному Медведково, который действовал под контролем российских спецслужб.