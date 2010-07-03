Приговор норвежцу Бергу по делу о шпионаже огласят 16 апреля

Приговор подданному Норвегии Фруде Бергу, которого обвиняют в России в шпионаже суд огласит во вторник, 16 апреля.
По словам пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой, Мосгорсуд огласит только вводную и резолютивную части приговора. Рассматривать дело будут в закрытом режиме из-за "секретности". Слова Солоповой приводит "Интерфакс".
Обвинение просит суд приговорить Берга к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщала прокурор Милана Дигаева.
Норвежца задержали в Москве в декабре 2017 года у одной из гостиниц. По версии прокуроров, он собирал информацию об атомных подлодках РФ. Берг сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение. Его задержали при получении информации от Алексея Житнюка, бывшего участкового уполномоченного полиции по Северному Медведково, который действовал под контролем российских спецслужб. Адвокаты обвиняемого утверждают, что Берг своей вины не признает.
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