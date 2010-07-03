Гособвинение попросило приговорить Берга к 14 годам тюрьмы

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Сторона обвинения попросила суд приговорить гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, к 14 годам колонии строгого режима. Решение суда планируют огласить 16 апреля в 9:30, сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Милану Дигаеву.

Судебный процесс начался в Мосгорсуде 2 апреля. Он проходит в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела маркированы грифом "секретно".

Берга задержали в Москве в декабре 2017 года у одной из гостиниц. По версии прокуроров, он собирал информацию об атомных подлодках РФ. Он сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение. Его задержали при получении информации от Алексея Житнюка, бывшего участкового уполномоченного полиции по Северному Медведково, который действовал под контролем российских спецслужб.

Адвокаты подозреваемого, пишет "Интерфакс", утверждают, что Берг своей вины не признает. Сторона защиты в ходе прений сторон указала, что в отношении подзащитного была совершена провокация.