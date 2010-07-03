Гособвинение попросило приговорить Берга к 14 годам тюрьмы

Сторона обвинения попросила суд приговорить гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, к 14 годам колонии строгого режима. Решение суда планируют огласить 16 апреля в 9:30, сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Милану Дигаеву.
Судебный процесс начался в Мосгорсуде 2 апреля. Он проходит в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела маркированы грифом "секретно".
Берга задержали в Москве в декабре 2017 года у одной из гостиниц. По версии прокуроров, он собирал информацию об атомных подлодках РФ. Он сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение. Его задержали при получении информации от Алексея Житнюка, бывшего участкового уполномоченного полиции по Северному Медведково, который действовал под контролем российских спецслужб.
Адвокаты подозреваемого, пишет "Интерфакс", утверждают, что Берг своей вины не признает. Сторона защиты в ходе прений сторон указала, что в отношении подзащитного была совершена провокация.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.