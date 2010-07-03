Прокурор запросит срок наказания для норвежца Берга за шпионаж 9 апреля

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Срок наказания для норвежца Фруде Берга, обвиняемого в России в шпионаже, запросят 9 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Прения сторон начнутся в 11:00. На заседании представитель гособвинения обозначит срок наказания, который считает справедливым для подсудимого. Кроме того, выступят адвокаты и сам Берг.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела маркированы грифом "секретно". Иностранец уже признал свою вину.

По версии прокуроров, Берг собирал информацию об атомных подлодках РФ. Он сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение. Мужчину задержали при получении информации от россиянина, который действовал под контролем ФСБ.