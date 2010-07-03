Мосгорсуд рассмотрит дело обвиняемого в шпионаже норвежца

Дело норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, поступило в Московский городской суд. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, передает ТАСС.
"Уголовное дело в отношении Фруде Берга поступило в Московский городской суд. Дата судебного заседания пока не назначена", – сказано в сообщении представителя суда.
Отмечается, что процесс будет идти в закрытом режиме, поскольку в деле присутствует гриф "секретно".
В декабре 2017 года ФСБ задержала в Москве норвежца Фруде Берга, которого позже обвинили в шпионаже. Отмечается, что он передавал ЦРУ сведения о ВМФ РФ, различные инструкции и денежные средства. Секретные сведения норвежец, по версии следствия, получал от Алексея Житнюка, бывшего участкового уполномоченного полиции по Северному Медведкову.
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