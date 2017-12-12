Подозреваемого в шпионаже для ЦРУ задержали в Москве

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Подозреваемого в государственной измене россиянина Алексея Житнюка арестовали до 29 января. Решение принял Лефортовский суд.

Подробности дела не разглашаются, оно имеет гриф "совершенно секретно", передает РИА Новости.

Адвокат Житнюка обжаловал решение суда, в ближайшее время станет известна дата рассмотрения. Ранее в СМИ появились сведения о том, что арестованный передавал ЦРУ секретную информацию о российском Военно-морском флоте.

Ранее Московский окружной военный суд арестовал двух жителей Крыма, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Предполагается, что они собирали и передавали украинским спецслужбам сведения, составляющие гостайну. Информация касалась деятельности Черноморского флота РФ.