Мосгорсуд начнет процесс по делу обвиняемого в шпионаже норвежца Берга

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Мосгорсуд во вторник приступит к делу гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, передает РИА Новости.

Заседание назначено на 14:00. Норвежцу предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК). Дело будет рассмотрено в закрытом режиме, так как оно маркировано грифом "совершенно секретно".

Адвокат гражданина Норвегии Илья Новиков считает, что тот мог быть "использован втемную". По его словам, Бергу грозит до 20 лет лишения свободы.

Никаких комментариев со стороны следствия нет, поскольку дело засекречено. В Норвегии задержание Берга также не комментировали. В посольстве страны в Москве подчеркнули, что оказывают мужчине консульскую помощь.

В декабре 2017 года ФСБ задержала в Москве норвежца Фруде Берга, которого позже обвинили в шпионаже. Отмечается, что он передавал ЦРУ сведения о ВМФ РФ, различные инструкции и денежные средства.

По версии следствия, секретные сведения норвежец получал от Алексея Житнюка, бывшего участкового уполномоченного полиции по Северному Медведкову.