Мосгорсуд продолжит рассматривать дело обвиняемого в шпионаже Берга 3 апреля

Уголовное дело в отношении гражданина Норвегии Фруде Берга, которого в России обвиняют в шпионаже, продолжат рассматривать в Мосгорсуде в среду, 3 апреля.
Берг, по словам гособвинителя Миланы Дигаевой, собирал информацию о российских атомных подлодках.
"Берг был привлечен Норвежской разведывательной службой и за денежное вознаграждение согласился с ней сотрудничать. Он был задержан при получении информации от гражданина России, который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ", – цитирует гособвинителя Агентство "Москва".
Судебный процесс проходит в закрытом режиме, так как материалы маркированы грифом "секретно".
Адвокат Петр Анашкин сообщил агентству, что Берг рад началу судебного процесса и хочет вернуться на родину.
"Моему подзащитному продлен срок содержания под стражей на шесть месяцев – до 22 сентября. Позиция Берга не изменилась. Выглядит он хорошо, хочет вернуться на родину. Он рад, что начался суд и скоро это все закончится", – сказал Анашкин.
В декабре 2017 года ФСБ задержала в Москве норвежца Фруде Берга, которого позже обвинили в шпионаже. Отмечается, что он передавал ЦРУ сведения о ВМФ РФ, различные инструкции и деньги.
По версии следствия, секретные сведения норвежец получал от Алексея Житнюка, бывшего участкового уполномоченного полиции по Северному Медведкову. Норвежцу грозит до 20 лет колонии.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.