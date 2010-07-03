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16:56

Мосгорсуд продолжит рассматривать дело обвиняемого в шпионаже Берга 3 апреля

суды

16:56

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Уголовное дело в отношении гражданина Норвегии Фруде Берга, которого в России обвиняют в шпионаже, продолжат рассматривать в Мосгорсуде в среду, 3 апреля.

Берг, по словам гособвинителя Миланы Дигаевой, собирал информацию о российских атомных подлодках.

"Берг был привлечен Норвежской разведывательной службой и за денежное вознаграждение согласился с ней сотрудничать. Он был задержан при получении информации от гражданина России, который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ", – цитирует гособвинителя Агентство "Москва".

Судебный процесс проходит в закрытом режиме, так как материалы маркированы грифом "секретно".

Адвокат Петр Анашкин сообщил агентству, что Берг рад началу судебного процесса и хочет вернуться на родину.

"Моему подзащитному продлен срок содержания под стражей на шесть месяцев – до 22 сентября. Позиция Берга не изменилась. Выглядит он хорошо, хочет вернуться на родину. Он рад, что начался суд и скоро это все закончится", – сказал Анашкин.

В декабре 2017 года ФСБ задержала в Москве норвежца Фруде Берга, которого позже обвинили в шпионаже. Отмечается, что он передавал ЦРУ сведения о ВМФ РФ, различные инструкции и деньги.

По версии следствия, секретные сведения норвежец получал от Алексея Житнюка, бывшего участкового уполномоченного полиции по Северному Медведкову. Норвежцу грозит до 20 лет колонии.

суды

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