Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану продлили срок ареста

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Лефортовский суд Москвы продлил до 29 декабря срок ареста гражданину США и еще трех государств Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже, сообщает "Интерфакс".

Заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Уилана засекречены. До закрытия заседания Уилан заявил судье и прокурору отвод, однако суд отказался удовлетворить эти ходатайства.

Также Уилан описал в суде случай, когда охранник в СИЗО заставил его встать на колени и угрожал пистолетом.

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что сотрудники СИЗО не могли угрожать пистолетом Уилану, поскольку наличие любого огнестрельного оружия в режимных учреждениях исключено.

Ситуацию с угрозами оружием прокомментировал адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков.

"Я не слышал об угрозах оружием Уилану. Там была следующая ситуация: Уилан делал зарядку и приседал, сотрудник ФСИН не разобрался в ситуации и сделал ему замечание. После этого тюремщику объявили взыскание, его лишили половины зарплаты", – отметил адвокат.

Он отметил, что это произошло после его жалобы. "На сегодня никаких нарушений режима содержания в СИЗО нет", – уточнил Жеребенков.

По его словам, конфликт между Уиланом и сотрудником ФСИН произошел в том числе из-за языкового барьера.

Все, кроме одного свидетелей по делу Пола Уилана, утверждают, что он не причастен к шпионажу против РФ. По словам Жеребенкова, "в деле очень много всего в пользу Уилана".

Он также отметил, что Уилан считает, что это провокация ФСБ. Защита намерена обжаловать решение об аресте.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже, которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет тюрьмы.

На изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Как утверждает адвокат, Уилан считал, что на флешке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Уилан вину не признает и считает свое задержание провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его брат рассказал, что Пол приехал в Россию на свадьбу.

Сейчас следственные действия по делу Уилана завершены – вместе с адвокатами он знакомится с материалами расследования. Закончить ознакомление сторона защиты может уже концу года.