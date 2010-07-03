Уилану отказано в отводе судьи и прокурора

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Лефортовский суд Москвы отказал обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану в отводе судьи, сообщает "Интерфакс".

До этого суд отклонил аналогичное ходатайство Уилана в отношении прокурора. Обвиняемый утверждает, что суд и прокуратура систематически игнорируют его заявления о нарушениях прав.

24 октября Лефортовский суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста Уилану на два месяца. Обвиняемый заявил в суде, что охранник в СИЗО угрожал ему пистолетом. Уилан подчеркнул, что неоднократно обращался в московскую прокуратуру с жалобами, связанными с нарушением в СИЗО его прав человека. В частности, он привел в пример случай, когда, как он утверждает, охранник поставил его на колени и угрожал пистолетом.

ФСБ задержала Уилана 28 декабря 2018 года во время проведении шпионской акции – он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Было возбуждено уголовное дело.

Имеющему гражданства США, Ирландии и Канады, а также подданство Великобритании, Уилану предъявили обвинение в шпионаже. Наказание предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.