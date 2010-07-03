Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10:58

Уилану отказано в отводе судьи и прокурора

суды происшествия

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Лефортовский суд Москвы отказал обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану в отводе судьи, сообщает "Интерфакс".

До этого суд отклонил аналогичное ходатайство Уилана в отношении прокурора. Обвиняемый утверждает, что суд и прокуратура систематически игнорируют его заявления о нарушениях прав.

24 октября Лефортовский суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста Уилану на два месяца. Обвиняемый заявил в суде, что охранник в СИЗО угрожал ему пистолетом. Уилан подчеркнул, что неоднократно обращался в московскую прокуратуру с жалобами, связанными с нарушением в СИЗО его прав человека. В частности, он привел в пример случай, когда, как он утверждает, охранник поставил его на колени и угрожал пистолетом.

ФСБ задержала Уилана 28 декабря 2018 года во время проведении шпионской акции – он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Было возбуждено уголовное дело.

Имеющему гражданства США, Ирландии и Канады, а также подданство Великобритании, Уилану предъявили обвинение в шпионаже. Наказание предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика