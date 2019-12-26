МИД России раскритиковал слова Пола Уилана об угрозах в его адрес

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В МИД России назвали ложью слова обвиняемого в шпионаже Пола Уилана об угрозах, сообщает RT.

В министерстве уточнили, что сам Уилан агрессивно вел себя по отношению к персоналу следственного изолятора. Там же добавили, что за его здоровьем регулярно наблюдают врачи.

То, что Уилан тянет время и ведет себя вызывающе, является разновидностью тактики провалившихся агентов спецслужб США, предположили в ведомстве.

Американца Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его обвиняют в шпионаже. Уилану может грозить наказание от 10 до 20 лет тюрьмы. На изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну.

Свою вину американец не признает и считает свое задержание провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его брат рассказал, что Пол приехал в Россию на свадьбу своего друга.

Известно, что он является гражданином еще трех стран, помимо США. По словам брата-близнеца Дэвида Уилана, они родились в Канаде в семье британских иммигрантов, после чего семья переехала в Штаты, где братья получили гражданство.

Братья являются ирландцами в третьем поколении, поэтому по закону имеют право претендовать на гражданство этой страны. Кроме того, у него есть британское подданство.