Президента Арктической академии наук в Санкт-Петербурге обвинили в госизмене

10:55
Фото: arcticas.ru
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
C февраля этого года Митько находится под домашним арестом. Обвинение считает, что 78-летний ученый передал секретные материалы спецслужбам Китая во время поездки в эту страну.
Павлов заявил, что в документах следствия не уточняется, о каких именно материалах идет речь. Он заверил, что все документы, которые были при его подзащитном, всегда касались только его работы.
"Мы недавно вошли в это дело, сейчас знакомимся с материалами и обстоятельствами. У самого ученого и его жены есть подписка о неразглашении", – добавил Павлов.
5 июня суд продлил домашний арест Митько до 10 октября. Ученый не может совершать прогулки, разговаривать по телефону и общаться с детьми.
За государственную измену в России можно получить от 12 до 20 лет лишения свободы, а также с отягощениями в виде штрафов (до 500 тысяч рублей) и последующим ограничением свободы (лишением некоторых гражданских прав) на срок до двух лет.
В действующей редакции УК государственная измена трактуется в трех формах: шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.
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