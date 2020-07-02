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Происшествия

11:50

Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Приговор американцу Полу Уилану, осужденному в России за шпионаж, вступил в законную силу, сообщает РИА Новости.

Его адвокат Владимир Жеребенков напомнил, что на обжалование приговора в уголовном порядке дается 10 дней, однако делать этого защита не стала, чтобы не терять время.

15 июня Уилана приговорили, 26 июня приговор вступил в законную силу.

"По поводу обмена – этим занимаются политики, долгая процедура", – отметил адвокат.

Как ранее заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, вопрос обмена Уилана на содержащихся в американских тюрьмах россиян несостоятелен. Представитель ведомства подчеркнул, что такая возможность не рассматривается.

Пола Уилана арестовали, а затем обвинили по статье 276 Уголовного кодекса РФ ("Шпионаж"). Мужчина вину не признал и заявил, что в Россию прибыл на свадьбу друга.

Приговор Уилану был озвучен 15 июня. Согласно ему, осужденный должен провести 16 лет в колонии строгого режима.

На произошедшее также отреагировал госсекретарь США Майк Помпео. По словам государственного деятеля, арест и приговор незаконны, а Уилана необходимо освободить.

Пол Уилан получил 16 лет колонии за шпионаж в России

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