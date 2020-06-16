Рябков заявил о невозможности обмена Уилана на находящихся в тюрьмах США россиян

14:32
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что обмен обвиненного в шпионаже Пола Уилана на содержащихся в американских тюрьмах россиян не предусмотрен, сообщает ТАСС.
Он отметил, что РФ не планирует участвовать в таких схемах размена.
"Участие господина Уилана в подобного рода схемах размена не обсуждается", – сказал Рябков.
Пол Уилан был арестован и затем обвинен по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Он не признал свою вину и заявил, что приехал в Россию на свадьбу друга. Между тем известно, что он является подданным Великобритании, Ирландии и Канады, а также проходил службу в рядах морской пехоты США.
15 июня был оглашен приговор в отношении Уилана. Ему назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В связи с этим госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленно освободить Уилана. Он сообщил, что страна возмущена оглашенным приговором.
В связи с обвинениям в суровости в МИД РФ напомнили, что в западных странах шпионаж карается гораздо более жестко. Что касается вопроса по поводу длительности процесса, то в ведомстве подчеркнули, что Уилан сам затянул процесс ознакомления с судебными материалами, читая их на протяжении полугода. В МИД также отметили, что он контактировал с дипломатическими представительствами всех стран, чьи паспорта он имел.
Пол Уилан получил 16 лет колонии за шпионаж в России
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