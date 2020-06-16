В ОНК рассказали о настроении Пола Уилана после приговора суда

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали, что гражданин США Пол Уилан, приговоренный к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, "не выглядел подавленным" после вынесения приговора, передает RT.

"Члены комиссии встретились с Полом Уиланом после вынесения приговора, он не выглядел подавленным. Рассказал, что месяц назад перенес небольшую хирургическую операцию, сказал, что из-за нее испытывает дискомфорт при ходьбе, но в целом чувствует себя хорошо", – сказал собеседник агентства.

При этом в ОНК рассказали, что Уилан в разговоре часто шутил, в том числе говорил об отсутствии в его рационе мороженого. Собеседник агентства также сообщил, что американец несколько месяцев не получал писем от родственников, хотя в мае ему разрешили поговорить по телефону.

На вопросы членов комиссии, намерен ли он писать прошение о помиловании и как относится к перспективе обмена на россиян, находящихся в американских тюрьмах, Уилан заявил, что "это все политическая игра России, США и Канады".

15 июня был оглашен приговор в отношении Уилана по обвинению в шпионаже. Ему назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он был обвинен по статье 276, которая предполагает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Американец не признал свою вину и сообщал, что в Россию приехал на свадьбу своего друга. Известно, что он является подданным Великобритании, Ирландии и Канады, а также проходил службу в рядах морской пехоты США.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение приговором в отношении Уилана. Он потребовал немедленного его освобождения.

