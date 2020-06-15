МИД прокомментировал обвинения по поводу дела Уилана

15 июня, 20:57
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
МИД РФ прокомментировал обвинения в адрес Мосгорсуда по поводу приговора американцу Полу Уилану, сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что в США шпионаж карается большими тюремными сроками в десятки лет без права помилования. Таким образом, МИД ответил на обвинения в суровости приговора, вынесенного Уилану.
"Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения вплоть до пожизненного, причем без права помилования", – отметили в МИД.
Что касается заявлений по поводу затягивания процесса над Уиланом, то в ведомстве обвинения назвали абсурдными и необоснованными. В МИД подчеркнули, что Уилан сам затянул ознакомления с судебными материалами, читая их на протяжении полугода.
"Несмотря на сложные санитарно-эпидемиологические условия, вызванные коронавирусной инфекцией, судопроизводство осуществлялось в установленные сроки, велось в строгом соответствии с российским законодательством, с соблюдением всех требуемых процессуальных норм и процедур", – заявили в МИД.
В ведомстве также отметили, что Уилан контактировал с дипломатическими представительствами всех стран, чьи паспорта он имел. Посольства Великобритании, США, Ирландии и Канады могут воспользоваться правом консульского посещения, а Уилан может позвонить родным.
В МИД подчеркнули, что в СИЗО Уилан получил необходимую медицинскую помощь. В комментарии отмечается, что 28 мая была проведена хирургическая операция из-за ухудшения самочувствия задержанного, от которой он ранее отказывался.
15 июня был оглашен приговор в отношении Уилана. Ему назначено 16 лет лишение свободы в колонии строгого режима. Он был обвинен по статье 276, которая предполагает от 10 до 20 лет лишения свободы.
Уилан обвинялся в шпионаже. Он не признал свою вину и сообщал, что в Россию приехал на свадьбу своего друга. Известно, что он является подданным Великобритании, Ирландии и Канады, а также проходил службу в рядах морской пехоты США.
В связи с этим госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение приговором в отношении Уилана. Он потребовал немедленного его освобождения.
Пол Уилан получил 16 лет колонии за шпионаж в России
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