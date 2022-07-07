Уголовное дело возбудили против военного комиссара Крыма

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Уголовное дело возбудили из-за злоупотребления должностными полномочиями и получения взяток в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по республике.

По данным следователей, мужчина за определенные суммы освобождал людей от призыва на военную службу.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянин перевел деньги украинскому фонду "Вернись живым" в период проведения спецоперации. В УФСБ по Москве и Московской области отметили, что действия указанного лица создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена").

