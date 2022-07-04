Сотрудники ФСБ выявили гражданина, отправившего деньги фонду "Вернись живым"

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Россиянин перевел деньги украинскому фонду "Вернись живым" в период проведения спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.

"С учетом того, что действия указанного лица, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ, создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена"), 1 июля органами ФСБ ему объявлено официальное предостережение", – говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли в Туве деятельность запрещенного в РФ экстремистского сообщества АУЕ. Уточняется, что были задержаны организатор и 14 участников сообщества. В отношении одного из них проводится судебно-медицинская экспертиза из-за состояния его здоровья. Остальные арестованы.

До этого Управление ФСБ РФ по Приморскому краю вскрыло и пресекло в регионе деятельность ячейки сторонников запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад". Лидера сообщества осудили на 11 лет.