ФСБ задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах России

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ФСБ России совместно с Росгвардией и МВД задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах России, сообщает ТАСС.

У них изъяли 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Пресечена деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

По данным спецслужб, задержанные причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Ранее в Крыму ФСБ обнаружила схроны с вооружениями. Тайники вблизи населенных пунктов Симферопольского и Ленинского были замаскированы строительным мусором. В них правоохранители нашли две металлических канистры с зарядом из тротиловых шашек, металлическую трубу, начиненную зарядом из тротиловых шашек, детонаторы и противотанковую мину.

