Контрабандиста осудили в Подмосковье за попытку вывезти на Украину детали оружия

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Контрабандист, который пытался вывезти на Украину оборудование для ЗРК "ОСА", осужден в Подмосковье на 2 года и 3 месяца колонии. Решение принял Дмитровский городской суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по столичному региону.

"Приговор вступил в законную силу", – говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, два года назад гражданин РФ планировал незаконно приобрести оборудование, которое может быть использовано при создании ЗРК "Оса", чтобы потом вывезти его на территорию Украины.

Подозреваемого задержали после передачи 280 тысяч рублей работнику предприятия российского ОПК и получения оборудования. Его обвинили в приготовлении к контрабанде вооружения.

В августе прошлого года суд в Республике Марий Эл приговорил сотрудника СБУ к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима за попытку вывезти на Украину компоненты к зенитно-ракетному комплексу. В Центре общественных связей ФСБ отметили, что мужчина был задержан с поличным.

