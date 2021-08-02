Агента СБУ осудили в Марий Эл за попытку вывезти на Украину детали оружия

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Суд в Республике Марий Эл приговорил сотрудника СБУ к 3 годам и 4 месяцам колонии за попытку вывезти на Украину компоненты к зенитно-ракетному комплексу, передает ТАСС.

"Решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 226.1 УК РФ ("Приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники")", – уточняется в официальном заявлении Центра общественных связей ФСБ.

В ЦОС также добавили, что мужчина был задержан с поличным. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По информации ФСБ, целью осужденного, работающего на Службу безопасности Украины, стали головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса (название комплекса не уточняется).

В конце июля в ФСБ сообщили о спецоперации по прекращению деятельности подпольных оружейников. Всего было задержано 45 мастеров в 25 регионах России. У них изъяли более 270 единиц оружия.