Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

02:17

Пенсионер в Ростовской области получил 12 лет за шпионаж в пользу Украины

общество

Фото: depositphotos/mariakarabella

Жителя приграничного с Украиной поселка Чертково в Ростовской области Владимира Моргунова приговорили к 12 годам колонии за государственную измену.

Такое решение Ростовский областной суд вынес в среду, 9 октября, передает ТАСС. Подсудимый – пенсионер, родился в 1947 году на территории поселка Меловое Луганской области.

72-летнего мужчину задержали в ноябре 2018 года. В ходе обыска по месту жительства было обнаружено 10 коробок из-под телефонов и многочисленные сим-карты.

Также у Моргунова нашли два паспорта – Украины и России. Было установлено, что он передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, зарубежную разведку, в частности, интересовала дислокация военной техники в приграничье.

Двух граждан Эстонии ранее осудили за шпионаж в пользу РФ. 38-летнего Дениса Метсаваса приговорили к 15 годам и шести месяцам, а его 65-летний отец получил шесть лет тюрьмы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика