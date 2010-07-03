Пенсионер в Ростовской области получил 12 лет за шпионаж в пользу Украины

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Жителя приграничного с Украиной поселка Чертково в Ростовской области Владимира Моргунова приговорили к 12 годам колонии за государственную измену.

Такое решение Ростовский областной суд вынес в среду, 9 октября, передает ТАСС. Подсудимый – пенсионер, родился в 1947 году на территории поселка Меловое Луганской области.

72-летнего мужчину задержали в ноябре 2018 года. В ходе обыска по месту жительства было обнаружено 10 коробок из-под телефонов и многочисленные сим-карты.

Также у Моргунова нашли два паспорта – Украины и России. Было установлено, что он передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, зарубежную разведку, в частности, интересовала дислокация военной техники в приграничье.

Двух граждан Эстонии ранее осудили за шпионаж в пользу РФ. 38-летнего Дениса Метсаваса приговорили к 15 годам и шести месяцам, а его 65-летний отец получил шесть лет тюрьмы.