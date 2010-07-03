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05:22

Швеция потребовала выслать дипломата РФ в связи с делом о шпионаже – СМИ

политика за рубежом

05:22

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Фото: depositphotos/peter77

МИД Швеции вызывал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева, передает "Комсомольская правда" со ссылкой на издание Dagens Nyheter.

Отмечается, что у российского посла потребовали, чтобы страну покинул дипломат, якобы связанный с задержанным по подозрению в сборе разведданных в пользу Москвы.

26 февраля по подозрению в шпионаже арестовали 46-летнего подданного Швеции. Подозреваемый якобы сотрудничал с российской разведкой с 2017 года.

Отмечалось, что мужчина работает в индустрии высоких технологий и имеет доступ к информации, которая представляет интерес для зарубежных государств.

28 февраля в Стокгольме задержали второго подозреваемого в сборе разведданных. Он якобы вел незаконную деятельность в Швеции с 10 апреля по 30 сентября 2018 года.

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