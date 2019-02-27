Подозреваемый в шпионаже на Россию задержан в Швеции

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Сотрудники службы государственной безопасности Швеции (СЭПО) задержали человека, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает пресс-служба СЭПО в среду, 27 февраля.

Мужчина был задержан вечером во вторник в центре Стокгольма. Арест проводился при поддержке сотрудников правоохранительных органов.

"Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим в Швеции под дипломатическим прикрытием", – заявил глава подразделения контрразведки СЭПО Даниэль Стенлинг.

Он уточнил, что подозреваемый сотрудничал с российской разведкой с 2017 года. Мужчина работает в индустрии высоких технологий и имеет доступ к информации, которая представляет интерес для зарубежных государств.

В начале февраля двоих граждан Эстонии – Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина — осудили за шпионаж в пользу России. Их признали виновными в передаче государственных секретных сведений и засекреченной информации Главному разведуправлению РФ. Метсаваса приговорили к 15,5 года лишения свободы, а его отца – к шести годам.