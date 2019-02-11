Двух граждан Эстонии осудили за шпионаж в пользу РФ

Гражданин Эстонии Денис Метсавас и его отец Петр Волин получили тюремные сроки за содействие Главному разведуправлению РФ. Их вину в шпионаже признал Харьюский уездный суд, передает "Интерфакс".
38-летнего Метсаваса осудила на 15 лет и шесть месяцев, а его 65-летнего отца – на шесть лет. Срок отбытия наказания для них начинается с момента задержания в сентябре минувшего года.
Суд установил, что оба осужденных собирали и передавали государственные секретные сведения, засекреченную иностранную информацию и внутриведомственные сведения. При этом Метсавас шпионил более десяти лет, а Волин – вдвое меньше.
Сын в основном работал в Эстонии и России. Он передавал информацию как по каналам каналы связи, так во время личных встреч. Отец Метсаваса в настоящее время пенсионер, прежде работал в эстонской службе исполнения наказаний.
Ранее европейские СМИ высказали мнение, что предоставить данные спецслужбам Эстонии о работающих в этой стране российских агентах мог российский перебежчик Сергей Скрипаль во время своей поездки в Эстонию летом 2016 года. Спустя два года Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом в Лондоне.
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