В Швеции заявили о задержании второго "российского шпиона"

В Стокгольме задержали второго подозреваемого в "сборе разведданных в пользу России". Об этом пишет Dagens Nyheter, ссылаясь на документ суда.
Как уточнил прокурор Ханс-Юрген Ханстрем, подозреваемый в шпионаже вел незаконную деятельность на территории Швеции с 10 апреля по 30 сентября прошлого года. Задержание подтвердил изданию представитель службы госбезопасности Швеции (СЭПО) Карл Мелин. В то же время он не уточнил, есть ли связь с другим возможным "шпионом", который был задержан 26 февраля.
Во вторник сотрудники СЭПО задержали первого подозреваемого в "шпионаже" в пользу Москвы. Как заявили в шведской службе госбезопасности, он работает в индустрии высоких технологий и имеет доступ к данным, которые могут заинтересовать зарубежные государства. По предварительной информации, судебные слушания по этому делу запланированы на пятницу, 1 марта. Тогда задержанному изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что по обвинению в шпионаже в пользу РФ осудили двух граждан Эстонии. 38-летнего Дениса Метсаваса приговорили к 15 годам и шести месяцам тюрьмы, а его 65-летнего отца Петра Волина – к шести годам.
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