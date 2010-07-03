МИД подтвердил задержание граждан США в Новороссийске

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила задержание граждан США в Новороссийске.

"Подтверждаем информацию о задержании нескольких граждан США", – сказала дипломат ТАСС. Также она отметила, что "конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам".

6 марта Приморский районный суд в Новороссийске вынес решение в отношении двух граждан США, которых признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ. Позже нарушителей пограничного режима депортировали из страны.

В США заявили, что задержанными являются последователи религиозной организации Церковь Иисуса Христа Святых, которая относится к ветви мормонизма и основана в 1830 году. Приходы и храмы Церкви существуют во многих странах мира, в том числе в России.

28 декабря ФСБ России задержала гражданина США Пола Уилана в Москве. Было возбуждено уголовное дело о шпионаже.