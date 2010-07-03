Помпео ответил на сообщения об "американском шпионе" в России

02:45
02:45
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Фото: AP/TASS/Charlie Riedel
Госсекретарь Майк Помпео назвал "фактически некорректными" сообщения об эвакуации в США "американского информатора" в правительстве России из-за действий Дональда Трампа.
Об этом он заявил журналистам в Белом доме. Также Помпео добавил, что любые комментарии по этому поводу могут нанести урон американской национальной безопасности.
Кроме того, госсекретарь, который ранее был директором ЦРУ, подчеркнул, что вынужден говорить о таких вещах, так как существует угроза людям, передает ТАСС.
В то же время он отказался отвечать на вопрос о том, проводится ли в США расследование утечки данных о личности лица, характеризуемого осведомителем американской разведки.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США ранее сообщил, что в 2017 году разведка тайно вывезла из России одного из своих самых ценных агентов.
Шпион якобы передавал информацию о внутренней деятельности Кремля. По данным CNN, его пришлось вывезти из-за небрежного отношения Трампа к засекреченной информации.
Позже агентом назвали экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он был уволен несколько лет назад.
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