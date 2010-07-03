США вывезли из России ценного шпиона в 2017 году

Фото: Москва 24

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США не стали опровегать сообщения СМИ о том, что в 2017 году Россию покинул ценный американский агент. В ведомстве лишь отметили, что обнародованные журналистами данные были "неточны".

Телекомпания CNN сообщает, что американские спецслужбы, опасаясь его разоблачения, вывезли своего шпиона из страны. Этот агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". Утверждается, что агента пришлось забрать из-за того, что Дональд Трамп и сотрудники его администрации "небрежно обращались с секретной информацией".

"Вводящие в заблуждение спекуляции неточны", – цитирует ТАСС представителя ЦРУ Бриттани Брамелл.

Ранее извиниться за клевету в отношении посла потребовали российские дипломаты от британских журналистов. Речь о статье The Mail on Sunday. В ней Александра Яковенко обвинили в шпионаже в пользу советской разведки во время пребывания в российском постпредстве при ООН. Якобы за это его выслали из США, а в Москве дали медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. К слову награда действительно есть, но за успешное проведение переговоров по запуску Международной космической станции в 1989-ом году.

Официальный представитель МИД Мария Захарова связала происходящее с годовщиной событий в Солсбери.

