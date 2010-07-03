Российский дипломат объявлен персоной нон грата на Украине

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине. Он уже покинул страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
В СБУ полагают, что житель Львовской области был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. Собранные данные он якобы передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.
"За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявила дипломата-шпиона персоной нон грата. Он уже покинул территорию Украины", – уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
Ранее Владимир Зеленский дал поручение правительству страны о подготовке законопроекта об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства россиянам.
Им смогут воспользоваться подвергшиеся "преследованиям по политическим убеждениям", а также иностранцы и лица без гражданства, которые принимали участие в "обеспечении национальной безопасности и обороны Украины".
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