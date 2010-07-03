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13:07

Зеленский поручил упростить предоставление гражданства россиянам

политика за рубежом

13:07

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Фото: ТАСС/Архип Верещагин

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству страны о подготовке законопроекта об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства россиянам. Документ опубликован на сайте главы государства.

Упрощенный порядок планируется распространять на подвергшихся "преследованиям по политическим убеждениям", а также на иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в "обеспечении национальной безопасности и обороны Украины".

В ноябре 2018 года Киев ограничил въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин заявил, что Москва, напротив, облегчит для украинцев процедуру получения российского гражданства.

В декабре президент подписал закон, который дает главе государства право определять, какие категории иностранцев могут в упрощенном порядке получить гражданство России. В апреле начал действовать указ, распространяющийся на жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позднее право на упрощенное получение российского гражданства дали всем жителям Донецкой и Луганской областей.

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политика за рубежом

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