Зеленский поручил упростить предоставление гражданства россиянам

Фото: ТАСС/Архип Верещагин

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству страны о подготовке законопроекта об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства россиянам. Документ опубликован на сайте главы государства.

Упрощенный порядок планируется распространять на подвергшихся "преследованиям по политическим убеждениям", а также на иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в "обеспечении национальной безопасности и обороны Украины".

В ноябре 2018 года Киев ограничил въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин заявил, что Москва, напротив, облегчит для украинцев процедуру получения российского гражданства.

В декабре президент подписал закон, который дает главе государства право определять, какие категории иностранцев могут в упрощенном порядке получить гражданство России. В апреле начал действовать указ, распространяющийся на жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позднее право на упрощенное получение российского гражданства дали всем жителям Донецкой и Луганской областей.