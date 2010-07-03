В Госсовете Крыма оценили идею Киева о "национальной автономии"

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев сообщил, что в Конституции Украины может появиться пункт о "национальной автономии" в Крыму. На это депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что данная инициатива в любом случае "останется лишь на бумаге". Его слова приводит RT.
"Данное заявление говорит о том, что курс Петра Порошенко, который был начат пять лет назад в отношении Крыма, при президенте Зеленском продолжится и будет приобретать новые формы спекулятивных заявлений", – отметил Ганжара, добавив, что, поднимая данную тему, украинские власти пытаются реализовать какие-то внутренние проекты.
Ранее заявление Потураева прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. Он назвал идею о национальной автономии "бредовой", подчеркнув, что Крым навечно воссоединился с Россией по закону, а новое украинское правительство лишь продолжает начатую Петром Порошенко антироссийскую политику.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.