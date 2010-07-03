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13:49

В Госсовете Крыма оценили идею Киева о "национальной автономии"

политика власть

13:49

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев сообщил, что в Конституции Украины может появиться пункт о "национальной автономии" в Крыму. На это депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что данная инициатива в любом случае "останется лишь на бумаге". Его слова приводит RT.

"Данное заявление говорит о том, что курс Петра Порошенко, который был начат пять лет назад в отношении Крыма, при президенте Зеленском продолжится и будет приобретать новые формы спекулятивных заявлений", – отметил Ганжара, добавив, что, поднимая данную тему, украинские власти пытаются реализовать какие-то внутренние проекты.

Ранее заявление Потураева прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. Он назвал идею о национальной автономии "бредовой", подчеркнув, что Крым навечно воссоединился с Россией по закону, а новое украинское правительство лишь продолжает начатую Петром Порошенко антироссийскую политику.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.

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политика власть

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