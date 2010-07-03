В Крыму ответили на планы штаба Зеленского по "национальной автономии"

Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с ИА "НСН" прокомментировал заявление советника президента Украины по политическим вопросам Никиты Потураева о том, что Киев вернется к вопросу о включении в конституцию страны текста о "национальной автономии" в Крыму.
"Если он хочет продолжения обострения отношений Украины с Россией, он будет предлагать такие бредовые идеи. Крым будет всегда уже в составе Российской Федерации, мы воссоединились навечно", – подчеркнул Цеков.
Он добавил, что команда Владимира Зеленского не учитывает факт того, что крымских татар в Крыму – чуть больше 10%, а 90% составляют представители других национальностей. Сенатор также отметил, что Крым воссоединился с Россией по закону, а новому украинскому правительству не следует продолжать антироссийскую политику, начатую Петром Порошенко и его окружением.
Ранее стало известно, что украинское правительство готовит законопроект о расширении санкционного пакета против российской стороны. Сообщается, что в первую очередь ограничительные меры коснутся работающих в Крыму компаний. В список попали 24 российских предприятия, задействованных в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым".
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.
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