В Госдуме оценили идею закона об отношениях Украины и России

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Законом невозможно очертить связь между двумя братскими народами, заявил в разговоре с RT депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя предложение лидера украинской партии "Голос" Святослава Вакарчука принять закон о сосуществовании России и Украины.

"Это страшная нелепость – создавать правила, как украинское общество должно сосуществовать с Россией", – отметил Бальбек, добавив, что никто не должен указывать украинцам, как им стоит вести себя в Крыму.

Депутат также подчеркнул, что народы двух государств все равно придут к консенсусу, но в новой Верховной раде кому-то "не терпится стать великим реформатором".

Ранее Вакарчук заявил, что обновленная Верховная рада должна принять закон, регламентирующий отношения между Россией и Украиной. Музыкант добавил, что разъяснений требует каждая совместная сфера деятельности двух стран.