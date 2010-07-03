Лидер "Океана Эльзы" предложил закон о сосуществовании России и Украины

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Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук уверен, что обновленная Верховная рада должна принять закон, регламентирующий отношения между Россией и Украиной. Музыкант отметил, что разъяснений требует каждая совместная сфера деятельности двух стран. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

"Было бы хорошо, чтобы государство (Украина прим.) вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором (Россией прим.)", – заявил Вакарчук.

Президент Украины Владимир Зеленский уже пригласил музыканта на совместную встречу. Позднее руководитель избирательной кампании "Голоса" Юлия Клименко отметила, что лидер партии Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра.

Ранее Александр Турчинов заявил о желании украинцев "стать рабами". Об этом он написал на своей странице в Facebook.