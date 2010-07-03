В Совфеде оценили незаконную агитацию на выборах в Верховную раду

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В Совете Федерации оценили заявление председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля о том, что избирательная кампания, предшествующая досрочным выборам в Верховную раду, стала рекордной по числу фактов незаконной агитации. Первый зампредседателя комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что эта ситуация ожидаема.

"Россию в качестве наблюдателя на эти выборы, как и на президентские, не допустили, так что нам трудно судить. Но мы готовы послушать тех, кто в процессе участвовал, – представителей ОБСЕ и других стран. Все прошло по раскладам тех, кто управляет страной извне. Подсчет голосов закончится, и новая Рада вступит в свои права. Зеленский получит беспрецедентную поддержку", – сказал он в комментарии RT.

Также сенатор отметил, что непризнания результатов выборов никто не допустит.

Избирательная кампания, предшествующая досрочным выборам в Верховную раду, стала рекордной по количеству фактов незаконной агитации на Украине.

По данным Комитета избирателей Украины, 20-21 июля в регионах страны было размещено большое количество материалов, и в них прямо либо косвенно присутствовала незаконная агитация в пользу отдельных партий и кандидатов.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. В них приняли участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половину депутатского корпуса (225 человек) на Украине избирают по партийным спискам, вторую половину – в мажоритарных округах.

