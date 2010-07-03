В Крыму оценили реакцию США на визит Путина на полуостров

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Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара оценил заявление посольства США на Украине по поводу визита Владимира Путина на полуостров.

Он подчеркнул, что посещение Крыма российскими властями – это внутренне дело страны, передает RT.

При этом он указал, что "нам абсолютно все равно", какое мнение на этот счет "выражается – что на Украине, что в посольстве США, что в любой точке земного шара".

Ганжара отметил, что Вашингтон пытается спекулировать по вопросу Крыма и заявил, что "это абсолютно пустое сотрясание воздуха, поскольку Республика Крым – это часть РФ".

Ранее американская дипмиссия выразила солидарность с Киевом, назвав поездку Путина "неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

В прошедшую субботу Владимир Путин посетил организованное в Севастополе международное байк-шоу. В ответ на это МИД Украины выразил протест.

Посольство США на Украине также прокомментировало визит Путина в Крым. Как говорится в Twitter американской дипмиссии, Вашингтон поддерживает позицию МИД Украины по данному вопросу.

Представитель комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков, в свою очередь, заявил, что заявление посольства США на Украине "выглядит по меньшей мере глупо".

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ.

Москва неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.