Путин поздравил "Ночных волков" с 10-летием байк-шоу в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин поздравил клуб "Ночные волки" с десятилетием проведения байк-шоу в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что президент страны прибыл на мероприятие в сопровождении лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова на мотоцикле "Урал".

"Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую десять лет назад. Поздравляю вас с десятилетием и желаю вам самого доброго", – сказал президент.

Он отметил, что участники клуба выбрали хорошее место для проведения байк-шоу. Путин добавил, что данная традиция связана с поддержанием "всего самого лучшего, что может быть в сердце российского человека".

Глава государства отметил, что такие "мужественные ребята" подают хороший пример всей стране и показывают, как нужно относиться к своей Родине.

В свою очередь, Залдостанов от имени всего клуба выразил слова благодарности президенту страны за оказываемую с его стороны поддержку. "Я вам очень благодарен и имейте в виду, что все мы — это ваше воинство", – заявил он.

Мотоциклисты подарили Владимиру Путину фильм "Русский реактор". Он был снят участниками клуба во время одного из прошедших байк-шоу в Крыму. По словам Залдостанова, фильм посвящен главе государства.

