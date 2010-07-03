Путин поздравил "Ночных волков" с 10-летием байк-шоу в Крыму

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Владимир Путин поздравил клуб "Ночные волки" с десятилетием проведения байк-шоу в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что президент страны прибыл на мероприятие в сопровождении лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова на мотоцикле "Урал".
"Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую десять лет назад. Поздравляю вас с десятилетием и желаю вам самого доброго", – сказал президент.
Он отметил, что участники клуба выбрали хорошее место для проведения байк-шоу. Путин добавил, что данная традиция связана с поддержанием "всего самого лучшего, что может быть в сердце российского человека".
Глава государства отметил, что такие "мужественные ребята" подают хороший пример всей стране и показывают, как нужно относиться к своей Родине.
В свою очередь, Залдостанов от имени всего клуба выразил слова благодарности президенту страны за оказываемую с его стороны поддержку. "Я вам очень благодарен и имейте в виду, что все мы — это ваше воинство", – заявил он.
Мотоциклисты подарили Владимиру Путину фильм "Русский реактор". Он был снят участниками клуба во время одного из прошедших байк-шоу в Крыму. По словам Залдостанова, фильм посвящен главе государства.
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