Байкеры попросили сделать разметку менее скользкой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Активисты движения "МотоМосква" попросили ГИБДД сделать дорожную разметку менее скользкой. Они утверждают, что в дождь линии из гладкого пластика приводят к авариям с участием байкеров, пишут "Известия".

Как утверждает один из авторов инициативы Андрей Иванов, новая "вафельная" разметка ядом с "зебрами" и прерывистыми линиями превращает город в полосу препятствий для мотоциклистов.

Чтобы уйти в занос байкеру достаточно даже кратковременной потери сцепления. По словам Иванова, справиться с непростой дорогой может только опытный мотоциклист. Ко всему прочему, мокрая разметка мешает и автомобилистам.

В столичном главке МВД заверили, что ответят на просьбу активистов "в предписанные сроки". В ведомстве уточнили, что в минувшем году произошло 810 ДТП с мотоциклистами. Уточнить, какой процент аварий связан с мокрой разметкой, полицейские не смогли.

