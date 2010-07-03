Байкеры попросили сделать разметку менее скользкой

Активисты движения "МотоМосква" попросили ГИБДД сделать дорожную разметку менее скользкой. Они утверждают, что в дождь линии из гладкого пластика приводят к авариям с участием байкеров, пишут "Известия".
Как утверждает один из авторов инициативы Андрей Иванов, новая "вафельная" разметка ядом с "зебрами" и прерывистыми линиями превращает город в полосу препятствий для мотоциклистов.
Чтобы уйти в занос байкеру достаточно даже кратковременной потери сцепления. По словам Иванова, справиться с непростой дорогой может только опытный мотоциклист. Ко всему прочему, мокрая разметка мешает и автомобилистам.
В столичном главке МВД заверили, что ответят на просьбу активистов "в предписанные сроки". В ведомстве уточнили, что в минувшем году произошло 810 ДТП с мотоциклистами. Уточнить, какой процент аварий связан с мокрой разметкой, полицейские не смогли.
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