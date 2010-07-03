Разметку на 300 пешеходных переходах обновили в Королеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более чем на 300 пешеходных переходах обновлена разметка в Королеве, передает Агентство "Москва".

В администрации наукограда уточнили, что нанесено более 2 км горизонтальной разметки, вымыто свыше 1,6 км дорожных ограждений и приведено в порядок 130 автопавильонов.

Отмечается, что работы по механизированной уборке дорог ведутся круглосуточно.

Ранее сообщалось, что на дорогах Москвы перед 9 Мая нанесут 18 километров временной разметки по маршруту следования тяжелой техники на Парад Победы.

На дорогах появятся линии желтого цвета, они являются ориентирами для танкистов, которые будут выстраиваться в колонны для выхода на Красную площадь.

Временные линии будут наноситься на участке от Пушкинской площади по Тверской улице, на Манежной площади, на Красной площади и на выходе на Кремлевскую набережную.

Обычным водителям на эти линии обращать внимания не нужно. После парада, в ночь на 11 мая, временную разметку удалят.