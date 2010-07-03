Бордюры перестанут красить в Москве

В Москве решили отказаться от покраски бордюров, сообщил Сергей Собянин.
"Зачем это делать? Новые бордюры и так выглядят хорошо. А старые – пусть доживают свой век. Постепенно мы их тоже заменим. И, кстати, свежей краской по весне пахнет заметно меньше", – говорится в блоге на сайте мэра Москвы.
Собянин также отметил, что в Москве изменили стандарты весеннего благоустройства.
Например, уборка города начинается не строго 1 апреля, а сразу, как только сходит снег. Он отметил, что в этого году отмоют все фасады городских зданий, c шампунем почистят все городские дороги и заново нанесут дорожную разметку.
Кроме того, ко Дню Победы в столице посадят более 12 миллионов тюльпанов, почти 5 миллионов виол и тысячи новых деревьев и кустарников.
Ранее Собянин сообщил, что в 12 районах столицы появятся новые станции велопроката. Всего в городе установят 100 новых станций велопроката, а также проложат порядка 10–15 километров велодорожек.
Собянин сообщил, что город чистят по новым стандартам
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