В Москве откроют более 10 км велодорожек в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве до конца года планируют открыть порядка 10–15 километров велодорожек. Об этом сообщил советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев.

"Полный охват велопроката планируется к 2024 году", – цитирует слова Митяева Агентство "Москва".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 12 районах столицы появятся новые станции велопроката. Всего в городе установят 100 новых станций велопроката.

Также мэр отметил, что в 2020 году могут добавить еще тысячу велосипедов в случае, если того захотят москвичи.

По словам Собянина, в столице попробуют внедрить компромиссную модель проката, когда велосипед можно оставить, прикрепив специальным замком к специальной городской велопарковке. Данную модель тестировали в прошлом году с самокатами, а теперь операторам предложат перевести на нее и велосипеды.

По количеству транспортных средств московский велопрокат является одним из крупнейших в мире. В этом сезоне появятся 100 новых станций и 1000 новых велосипедов, что в два раза больше, чем в 2018 году. Всего москвичам будет доступно 530 станций и 5300 велосипедов.