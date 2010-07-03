Новые станции велопроката появятся в 12 районах столицы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В 12 районах столицы появятся новые станции велопроката. Всего в городе установят 100 новых станций велопроката, сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

"В 2019 году поставим 100 новых станций и 1 тысячу велосипедов – вдвое больше, чем в прошлом году. Прокат придет в Алтуфьевский, Дмитровский районы, Западное Дегунино, Капотню, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Очаково-Матвеевское, Щукино, Москворечье-Сабурово и Братеево", – говорится в сообщении.

Также мэр отметил, что в 2020 году могут добавить еще 1 тысячу велосипедов в случае, если того захотят москвичи.

По словам Собянина, в столице попробуют внедрить компромиссную модель проката, когда велосипед можно оставить, прикрепив специальным замком к специальной городской велопарковке. Данную модель тестировали в прошлом году с самокатами, а теперь операторам предложат перевести на нее и велосипеды.

Ранее сообщалось, что в 2019 году количество велопоездок в Москве может превысить 5 миллионов. По количеству транспортных средств московский велопрокат является одним из крупнейших в мире. В этом сезоне появится 100 новых станций и 1000 новых велосипедов, что в два раза больше, чем в 2018-м. Всего москвичам будет доступно 530 станций и 5300 велосипедов.